Almanya: Putin, Ukrayna'yı yok etmek istiyor Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın saldırılarını 'acımasız' olarak tanımladı. Alman Bakan, "Putin, Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor" dedi.

AA

Rus ordusunun devam eden saldırıları, Ukrayna destekeçisi Almanya'dan yeni bir uyarıyı tetikledi. Putin'in, Kiev'i ortadan kaldırmayı hedeflediği iddia edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in niyetine dair iddialar öne sürdü.

Baerbock, Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı" öncesi açıklamada bulundu.

"Hayat damarlarını yok etmek istiyor"

Alman Bakan, "Putin, acımasız savaşıyla Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor." dedi.

"Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yolunu açtık"

Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa için önemine işaret ederek şunları söyledi:

İyileştirme Konferansı'nda bir araya gelerek sadece Rusya'nın acımasız saldırısına karşı koymadığımızı, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yolunu açtığımızı açıkça ortaya koyuyoruz.

Almanya Dışişleri Bakanı, bugün sadece savunma ve ekonomik yapılanma açısından değil her şeyden önce Avrupa Birliği yolunda birlik ve beraberlik içinde durduklarını dile getirdi.

"Ukrayna'daki yaşamı destekleyen kuruluşların temsil edilmesi de çok önemli"

Ukrayna halkının, ülkelerinin hayat damarlarına yapılan saldırıda her şeyden önce elektriğe, suya ve ısınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baerbock, şöyle konuştu:

Bu nedenle burada sadece siyasetçilerin, devlet ve hükümet başkanlarının bir araya gelmesi değil, aynı zamanda belediye başkanlarının, şirketlerin ve Ukrayna'daki yaşamı destekleyen kuruluşların temsil edilmesi de çok önemli.

Ukrayna İyileştirme Konferansı'na yaklaşık 60 ülkeden 2 bin civarında temsilcinin katılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)