NATO'da genel sekreterlik tartışması: Yüzde 2 savunma harcaması öne çıktı Letonya Dışişleri Bakanı Karins, Stoltenberg'in yerine geçmekle ilgilendiğini söyledi. Karins, yüzde 2 harcama konusuna işaret etti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi dört kez uzatıldı ve 1 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini söylemişti.

Yüzde 2'lik savunma harcaması hedefi

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, NATO'nun yeni şefinin, ittifakın gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'si kadar savunma harcaması hedefini karşılayan bir ülkeden olması gerektiğini kaydetti.

Karins: Stoltenberg'in yerine geçebilirim

Letonya hükümetinin desteğini alması halinde NATO'nun lideri olarak Stoltenberg'in yerine geçmekle ilgilendiğini söyleyen eski başbakan Karins, Baltık ülkesinden bir genel sekreterin Kremlin tarafından "provokasyon" olarak görüleceği yönündeki öneriye de sert tepki gösterdi.

Rutte'yi destekleyen üç ülke

ABD, Almanya ve Fransa gibi NATO ülkelerinin ise görevinden ayrılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi desteklediği söyleniyor.

Politico dergisi, "Rutte yönetiminde Hollanda bu hedefe ulaşamadı." hatırlatmasında bulundu.

Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısının ilk gününde konuşan Karins, Letonya'nın gelecek yıl yüzde 2'nin üzerinde harcama yapma hedefinin altını çizdi.

'Yüzde 2' arayışları

Dergiye konuşan Karins, "Bence bu anlamlı bir gösterge çünkü sözlerimizi yerine getirmek için çok fazla zaman harcıyoruz." dedi ve ekledi:

Bir sonraki genel sekreterin bu taahhüdü gerçekten yerine getiren veya aşan ülkelerin birinden gelmesi, tartışmayı kolaylaştırır çünkü henüz toplantıya katılmamış üyelerle konuşması ve onları ikna etmesi gereken kişi genel sekreterdir.

Stoltenberg ekimde ayrılacak

Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg'in görev süresi ekim ayında sona eriyor.

Bazı NATO ülkeleri özel olarak, belirsizliği önlemek için halefinin seçiminin daha erken yapılmasını beklediklerini söylüyor.