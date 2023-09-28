NATO'dan Rusya'ya AWACS uçaklarıyla önlem: Gözetleme yapacaklar Rusya'nın askeri faaliyetlerini takip altına almak isteyen NATO, AWACS'ları Litvanya’ya göndereceğini duyurdu.

AA

NATO, Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya'nın askeri alanda attığı adımları yakından takip etmeyi hedefliyor.

Askeri ittifaktan yapılan açıklamada, Rusya yakınına havadan erken ihbar uçaklarının konuşlandırılması kararı alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Litvanya’ya AWACS uçakları gönderiliyor. İki uçak, bugün Litvanya’nın Siauliai bölgesine ulaşacak.

Rusya'ya karşı AWACS hamlesi

NATO Sözcü Vekili Dylan White, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Baltık bölgesindeki güvenlik ortamına yoğunluklarının arttığını belirtti.

White, "AWACS uçaklarımız başka uçakları ve füzeleri yüzlerce kilometre öteden tespit edebilir." ifadesini kullandı.

150 asker sevk edilecek

NATO’ya ait uçaklar, Almanya’nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderiliyor.

En az birkaç hafta ülkede kalacak uçaklarla toplam 150 askeri personel de Litvanya’ya gidecek.

Doğu Avrupa’da alarm

Ukrayna’da savaşın başladığı Şubat 2022’den beri NATO’ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek için Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş yaptı.

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra doğu kanadında hava mevcudiyetini artırmıştı.

Bölgeye çok sayıda savaş uçağı, keşif ve gözetleme uçakları ile tanker uçaklar konuşlandırılmıştı.

Son olarak Romanya’da Rusya’ya ait olduğu iddia edilen insansız hava aracı parçalarının bulunmasının ardından ABD, NATO hava devriyesini güçlendirmek amacıyla Romanya’ya ilave 4 F-16 uçağı daha gönderdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)