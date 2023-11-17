NATO'dan Türkiye ve VOLKAN 23 Tatbikatı paylaşımı: Büyük bir fırsat Askeri ittifaktan yapılan açıklamada, tatbikatın, NATO birliklerinin ortak çalışabilirliğini güçlendirmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

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Türkiye'de VOLKAN 23 Tatbikatı icra edildi.

1-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata birçok ülkeden katılım sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "VOLKAN 23 Tatbikatı; 2025 yılında NATO Müttefik Mukabele Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı görevini devralacak olan TUR JFAC (Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığı) tarafından icra edildi." dedi.

Tatbikata katılan ülkeler

Tatbikata; NATO Müttefik Hava Komutanlığı, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri, NATO Kuvvet Yapısı unsuru olan Alman, Fransız ve İngiliz JFAC Komutanlıkları personeli katıldı.

Ayrıca Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi ile Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından katılım sağlandı.

NATO'dan tatbikata övgü

NATO, tatbikata ilişkin sosyal medya sayfası X'ten paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Birlikte tatbikat yapmak Müttefik birlikleri için çok önemlidir." denildi ve şunlar aktarıldı:

Çünkü güven oluşturmaya, iletişimi ve koordinasyonu geliştirmeye; sonuçta daha başarılı operasyonları sağlamaya yardımcı olur.

"Büyük bir fırsattı"

Öte yandan, "VOLKAN Tatbikatı, NATO birliklerinin ortak çalışabilirliğini güçlendirmesi için büyük bir fırsattı." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, "Biz NATO'yuz" anlamına gelen "#WeAreNATO" etiketi kullanıldı.