Yunanistan, NATO'nun en büyük hava tatbikatına ev sahipliği yapacak Komşu ülkedeki iki üs, NATO'nun hava tatbikatı kapsamında kullanılacak. Yunan basını, Türkiye'nin davet edileceğini yazarken, Türk savaş uçaklarının katılımının netleşmediği kaydedildi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da iki üs, 2024 yılında düzenlenecek NATO'nun en büyük hava tatbikatına ev sahipliği yapacak.

Mevcut plana göre, Andravida ve Araxos, ittifakın hemen hemen tüm ülkelerinden uçak ve personel ağırlayacak.

Yunan basınından Kathimerini, tatbikatın, Doğu Akdeniz konusunda Atina için "önemli bir fırsat" olduğunu yazdı.

Yunanistan'daki tatbikata davet: Nadir bir fırsat

Türkiye'nin katılım durumuyla ilgili ayrıntılara yer verilen haberde şöyle denildi:

Yetkili kaynaklar, Türkiye'nin normalde NATO karargâhının planladığı tatbikata davet edileceğini söyledi.



Türkiye ile Yunanistan arasındaki sakin iklim, on yıllardır ilk kez, iki hava kuvvetleri arasında Ege semalarında ortak eğitim için nadir bir fırsat sunuyor.

Türk savaş uçaklarının katılımı netleşmedi

Ancak Türk savaş uçaklarının, Araxos'ta mı yoksa Andravida'da mı konuşlanacağı ya da tatbikata katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Almanya'daki tatbikat

NATO, Türk Hava Kuvvetleri dahil 25 ülkeden 250 uçağın katıldığı, tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023'ü Almanya'nın ev sahipliğinde 12-23 Haziran tarihlerinde düzenlemişti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin üç F-16 uçağının yer aldığı tatbikattaki NATO üyesi olmayan iki ülke, İsveç ve Japonya olmuştu.

Atlas Okyanusu'nu aşarak Almanya'daki üslere inen uçaklara NATO ülkelerinden 80, uluslararası ortaklardan ise 60 uçak dahil olmuştu. Hava manevraları sırasında uçaklar, 1200'den fazla sorti yapmıştı.

Görev alan hava unsurları arasında savaş uçaklarının yanı sıra nakliye uçakları, keşif ve gözetleme uçakları, helikopterler gibi birçok unsur bulunurken; F-35, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi jetler çeşitli görevler icra etmişti.