NATO'dan Wagner'e mesaj: Müttefiklerimizi koruyacağız Genel Sekreter Stoltenberg, Prigojin'in ülke değiştirmesiyle ilgili konuştu. Stoltenberg, Wagner konusunda Belarus'a ve Rusya'ya mesaj gönderdi.

ensonhaber.com

Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rusya'dan Belarus'a geçtiği haberi, Avrupa'da yakından takip ediliyor.

Polonya bu durumu "olumsuz sinyal" olarak nitelendirirken, Varşova'nın üyesi olduğu NATO'dan açıklama yapıldı.

"Moskova veya Minsk'ten gelecek tehdide hazırız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın kendisini "Moskova veya Minsk"ten gelecek herhangi bir tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Prigojin'in Belarus'a taşınmasının sonuçları hakkında kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken. Büyük olasılıkla bazı kuvvetleri de Belarus'ta konuşlanacak." dedi.

"NATO topraklarının her karışını korumak için oradayız"

Lahey'de sekiz NATO liderinin yaptığı görüşmeden sonra konuşan Stoltenberg, şöyle devam etti:

Kesin olan şu ki, Moskova ve Minsk'e NATO'nun her müttefikini ve topraklarının her karışını korumak için orada olduğuna dair net bir mesaj gönderdik.

Savunmayı güçlendirme kararları alınacak

Stoltenberg, NATO'nun 11 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde 31 NATO üyesinin katılacağı kritik zirvede, başta Belarus sınırındakiler olmak üzere tüm üye ülkeleri korumak için savunmayı güçlendirmeyi kabul edeceğini vurguladı: