Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı Cumhurbaşkanı Lukaşenko, paralı askerlerin kurucusu Prigojin'in ülkeye geldiğini doğruladı. Bundan korkmadıklarını belirten Lukaşenko, "Belarus makamları yakın takipte" derken, Polonya ise gelişmeyi 'kötü haber' olarak nitelendirdi.

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Rusya'da silahlı isyana kalkışan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, bir süredir medyaya görüntü vermiyordu.

Prigojin, 1 Temmuz'a kadar Wagner unsurlarının varlığına son verilmesi gerektiğini söylemişti.

Söz konusu ismin, 24 Haziran başkaldırısı sonrası Moskova ile yapılan anlaşma doğrultusunda Belarus'a gitmesinin yolu açıldı.

Lukaşenko açıkladı: Prigojin Belarus'ta

Son olarak Wagner liderinin Belarus'ta olduğu, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açıklandı.

Belta haber ajansının aktardığına göre, Lukaşenko, daha önce Prigojin ile bağlantılı uçağın Belarus'a indiğine dair radar görüntülerini doğrulayan ifadeler kullandı:

Prigojin'in bu uçakta uçtuğunu anlıyorum. Evet, gerçekten de bugün Belarus'a geldi. Wagner'in pahasına ülkede kalacak.

"Wagner'den almamız gereken şey bu"

Aleksandr Lukaşenko, Wagner grubunun savaş deneyimlerini dinlemek ve onlardan öğrenmek istediğini de söyledi.

Wagner komutanları ve savaşçılarının, Moskova ile Lukaşenko'nun arabuluculuğunda yapılan anlaşma uyarınca Belarus'a sürgüne gitmelerine izin verilecek.

Lukaşenko, "Komutanları gelip bize yardım ederse, bize şu anda neyin önemli olduğunu söylerse, paha biçilemez. Wagner'den almamız gereken şey bu." ifadelerini kullandı.

Paralı askerlere yakın takip

Savunma Bakanı Viktar Hrenin ile görüşen Lukaşenko, Wagner'in ülkedeki varlığından korkmak için hiçbir nedenleri olmadığını belirterek, "Belarus makamları onları yakından takip edecek." diye ekledi.

Wagner için kamp kurulmayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ayrıca paralı askerler için herhangi bir kamp inşa etmediklerini, ancak isterlerse onları barındıracaklarını anlattı:

Onlara terk edilmiş askeri üslerden birini önerdik. Çitimiz var, her şeyimiz var, lütfen çadırlarınızı kurun.

Lukaşenko, Belarus'ta Wagner için işe alım merkezi açma planları olmadığını vurguladı.

Polonya'dan 'kötü haber' yorumu

Belarus ile sınırı bulunan Polonya ise Wagner ile ilgili atılan adımı hoş karşılamıyor.

Hollanda'daki NATO liderleri toplantısından önce gazetecilere konuşan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, grubun komşu ülkeye taşınmasının kendileri için olumsuz sinyal anlamına geldiğini söyledi:

Neler olduğunu görüyoruz. Wagner'in Belarus'a taşınması ve liderlerinin de oraya gitmesi... Bunların hepsi bizim için çok olumsuz sinyaller.

Wagner'i Belarus ordusuna katma seçeneği masada

Wagner'in taşınma kararı sıcaklığını korurken, Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrennikov'un, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya adı geçen güçleri Belarus ordusuna katmak istediğini söylediği bildirildi.

Reuters'in aktardığına göre, Lukaşenko, Khrennikov'a olası entegrasyon konusunda Prigojin ile müzakere etmesi talimatını verdi.