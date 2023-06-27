Rus Ulusal Muhafızları: Wagner isyanı, Batı'dan ilham aldı Muhafızların Direktörü Zolotov, isyanda Batı'nın parmağının olduğunu söyledi. Rus yetkili, ayaklanma hakkında önceden bilgi sahibi olduklarını belirtti.

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Moskova yönetimi, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve ona bağlı güçlerin isyanına Batı'nın müdahil olup olmadığını inceliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı özel servislerin geçen cumartesi günü Wagner'in isyanına karışıp karışmadığını soruşturduklarını açıklamıştı.

Lavrov'un söylediklerine benzer bir açıklamayı, Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov yaptı.

Rus RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre, Zolotov, Batı'nın silahlı başkaldırıya katılımını dışlamadığını dile getirdi.

"İsyan Batı'dan ilham aldı"

Zolotov, konuya ilişkin "İsyan Batı'dan ilham aldı ve Prigojin'in hırslarını aştı." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, Rus ulusal muhafızlarının da "Prigojin'in çevresinden" Wagner isyanı hazırlığı hakkında bilgi sahibi olduğunu sözlerine ekledi.

Batı'dan ret: Rusya'nın iç meselesi

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Avrupalı liderler, Wagner ayaklanmasına katılma olasılığını reddetmiş, bunun Rusya'nın "iç meselesi" olduğunu söylemişti.

NATO'dan da konuya ilişkin benzer bir açıklama yapılmıştı.