NATO'ya Rusya uyarısı: 3 yıl içinde Batı'ya saldırabilirler Polonya ulusal güvenlik teşkilatından yapılan açıklamada, Rusya'dan gelebilecek yeni saldırılara hazırlık için az bir süre olduğu belirtildi. Rus ordusunun, Avrupa'da yeni bir saldırı düzenleyebileceği iddia edildi.

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Bir Alman düşünce kuruluşunun Batılı ülkelerin Rusya'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazırlanmaları gerektiğini söylemesinin ardından, Batı'da yeni endişeler ortaya çıktı.

Alman Dış İlişkiler Konseyi, yaptığı açıklamada, “Rusya, NATO ülkelerine yönelik en büyük tehdidi temsil ediyor." dedi.

Ukrayna'daki yoğun çatışmalar sona erdiğinde, Moskova yönetiminin, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırması için "6 ila 10 yıl kadar kısa bir süreye ihtiyacı olabileceği" belirtildi.

Avrupa'da yeni savaş riski

Bu süre içerisinde Almanya ve NATO'nun, Rusya'yı caydırması gerektiği belirtilerek, "Ancak o zaman Avrupa'da yeni bir savaşın çıkması riski azaltılır." denildi.

Ancak Polonya ulusal güvenlik teşkilatı, Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO ülkelerine saldırabileceğini düşünüyor.

Batı'ya '3 yılımız var' uyarısı

Teşkilatın Başkanı Jacek Siewiera, saldırının, NATO'nun Polonya, Estonya, Romanya ve Litvanya gibi ülkeleri kapsayan doğu kanadında meydana gelebileceğini iddia etti.

Siewiera, Batı'nın, olası bir çatışmaya hazırlanması için 3 yılı olduğunu dile getirdi.

"Birliklerin sayısı artırılmalı"

Polonyalı söz konusu yetkili, Alman düşünce kuruluşundaki analistlerin "fazla iyimser" olduğunu belirtti ve ekledi:

Savaşı önlemek istiyorsak, doğu kanadındaki NATO ülkeleri çatışmaya hazırlanmak için 3 yıllık zaman dilimini benimsemeli. Polonyalı birliklerin sayısını daha da artırmak gerekiyor.

ABD: Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükendi

Independent'ın aktardığına göre, bu uyarı, Beyaz Saray'ın, ABD'nin Ukrayna'nın savunmasını destekleyecek parasının tükendiği ve "yıl sonuna kadar" kaynaklarının tükenebileceği konusundaki söylemlerinin ardından geldi.