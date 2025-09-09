Nepal karıştı: Parlamento binası ateşe verildi, bakanlar dövüldü

Nepal’de geçtiğimiz hafta verilen 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararının ardından başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

Hükümete büyük tepkinin gösterildiği protesto gösterileri devam ederken, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi.

Bugün erken saatlerde toplanan öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları ateşe verirken, birçok üst düzey siyasetçinin konutlarını da tahrip etti.

MALİYE BAKANINI DÖVDÜLER

Öte yandan protestolarda Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel’i sokakta kovaladıktan sonra yakalayan protestocular, Padel’in kıyafetlerini çıkardıktan sonra onu yerde sürükledi. Daha sonra götürdükleri nehrin içine atıp kovaladı.

PARLEMENTO BİNASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformlarında, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.

NEPAL'DE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ERİŞİME KAPATILDI

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı.

Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

3 BAKAN İSTİFA KARARI ALDI

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

BAŞBAKANIN EVİ ATEŞE VERİLDİ

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösterilerin, siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlarken, Güvenlik endişeleri nedeniyle Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bugünkü tüm iç ve dış hat uçuşları iptal etti.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyuruldu.