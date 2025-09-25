Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batılı ülkelerin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının 'utanç verici bir teslimiyet' olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası topluma meydan okuyarak, "Filistin Devleti olmayacak" diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının 'İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını' iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklaması Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce paylaşıldı.

BATILI DEVLETLER PEŞ PEŞE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu.

BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.