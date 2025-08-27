Netanyahu: Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devame edeceğiz

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamaları aktardı.

"İSRAİL HALKI, EVLATLARIMIZIN KAHRAMANLIĞINA GÜVENİYOR"

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail halkı, evlatlarımızın kahramanlığına güveniyor. Yahuda ve Samiriye (Batı Şeria) dahil tüm İsrail topraklarını biz koruyoruz." dedi.

Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşası ve bölgenin ilhakı konusunda Netanyahu, "25 yıl önce köklerimizi derinleştireceğimize söz vermiştim, bunu birlikte yaptık. Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğimizi söyledim, bunu da birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'in Batı Şeria’da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunurken, konuya ilişkin ayrıntıya yer vermedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.