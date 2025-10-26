Netanyahu: Gazze'deki uluslararası güçlere biz karar vereceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planı çerçevesinde Gazze Şeridi'ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİMİZİ AÇIKÇA BELİRTTİK"

Netanyahu, "İsrail'in (Gazze'ye konuşlandırılacak) uluslararası güçler konusunda hangi ülkelerin bizim için kabul edilemez olduğuna karar vereceğini ve bu şekilde hareket edeceğimizi ve etmeye devam edeceğimizi açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN KABUL EDECEĞİNİ SAVUNDU

İsrail'in Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçler konusundaki tutumunun ABD tarafından da kabul edileceğini savunan Netanyahu, Washington yönetiminden üst düzey isimlerin Tel Aviv'e yaptığı son ziyaretlerde de bunu ifade ettiğini iddia etti.

"İSRAİL BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR"

ABD'nin Gazze'deki ateşkesi "dayattığı" haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine Washington'un İsrail'i yönettiğine ilişkin ortaya çıkan söylemleri "gülünç" bulduğunu belirten Netanyahu, "İsrail bağımsız bir devlettir. Kendimizi kendi başımıza savunacağız ve kendi kaderimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATAŞEKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.