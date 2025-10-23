Donald Trump: Netanyahu'yu ben durdurdum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de yaşananlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Time dergisine konuşan Trump, Gazze'de Netanyahu'yu kendisinin durdurduğunu söyleyerek batı Şeria'nın da ilhakının gerçekleşmeyeceğini duyurudu.

"NETANYAHU'YU DURDURDUM"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'ya dünya ile savaşamayacağını söyledim. Durmak zorundaydı. Savaşmaya devam edecekti, savaş yıllarca devam edebilirdi ama onu durdurdum.

Netanyahu'nu Katar'a yönelik saldırısında taktiksel bir hata yaptı.

Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyorum. Gazze'deki savaş bitti, İsrail anlaşmayı kabul etmeli.

"BATI ŞERİA'DA İLHAK GERÇEKLEŞMEYECEK"

Batı Şeria'nın ilhakı gerçekleşmeyecek. Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder."

TASARI İSRAİL MECLİSİNDE ÖN OYLAMADAN GEÇTİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

VANCE'DEN 'APTALCA' YORUMU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini söylemişti.