Netanyahu: Hamas silahlarını bırakırsa savaş yarın sona erebilir

İsrail, Gazze'deki soykırım planından vazgeçmiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine tarafından kabul edilen "Gazze’nin işgaline" yönelik planlar hakkında açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

"GAZZE PLANI SAVAŞI BİTİRMENİN EN İYİ YOLU"

Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesi nedeniyle İsrail’in "görevi tamamlamaktan ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını" söyledi.

Netanyahu, Gazze’de başlatılması planlanan yeni harekatın, Hamas’ın elinde kalan son iki kalesini hedef alacağını belirterek, "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" ifadelerini kullandı.

"HAMAS SİLAHLARINI BIRAKIRSA SAVAŞ SONA ERER"

Binyamin Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin Hamas’ın baskısından kurtulmak ve yeni bir yönetim görmek istediklerini savunarak şunları söyledi:

Amacımız Gazze’yi işgal etmek değil, Hamas’tan kurtarmaktır.



Savaş yarın sona erebilir, eğer Hamas silahlarını bırakır ve rehineleri serbest bırakırsa.

5 ŞART ÖNE SÜRDÜ

Netanyahu, Gazze’yi işgal değil özgürleştirmek istediklerini söyleyerek savaşın bitmesi için beş şart açıkladı.



Hamas'ı Gazze'den çıkarmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Netanyahu, savaşın sona ermesi için belirlenen beş ilkeyi şu şekilde sıraladı: