Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmayı sürdüreceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu, kendi liderliğindeki hükümetin, vatandaşlara silah dağıtımını genişleteceğini söyledi.

AA

İsrail'de sivillerin silahlandırılmasıyla ilgili uygulamalardan vazgeçilmedi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sivillere silah dağıtmaya devam edeceklerini söylemişti.

Bu yönde bir mesaj da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"Silah dağıtımı devam edecek"

Batı Kudüs'teki saldırıyı düzenleyenlerin "2 İsrailli asker ve 1 sivil tarafından etkisiz hale getirildiğini" söyleyen Netanyahu, şöyle dedi:

Benim başkanlığımdaki hükümet, vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek.

Batı Kudüs'te silahlı saldırı

Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

Polis, saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini 2 Filistinlinin, izinli iki asker ve silahlı bir sivil tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ben-Gvir: İsraillilere dağıtımı sürdüreceğiz

İsrail'de sivilleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasıyla tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Kudüs'te üç İsraillinin öldürüldüğü noktada eleştirilere rağmen İsraillilere silah dağıtmaya devam edecekleri açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu hükümeti, 7 Ekim'den sonra ülkede sivillerin silahlandırılması için kampanya başlatmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)