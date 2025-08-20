Netanyahu, Marco Rubio'yu tebrik etti: UCM yargıçlarına yaptırım kararını kutluyorum

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulama kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alınan karardan memnun olduğunu ifade etti.

"MARCO RUBİO'YU UCM YARGIÇLARINA YAPTIRIM UYGULAMA KARARI ALDIĞI İÇİN KUTLUYORUM"

Netanyahu, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu UCM yargıçlarına yaptırım uygulama kararı aldığı için kutluyorum. Bu, İsrail Devleti ve IDF'ye karşı yürütülen karalama kampanyasına karşı, hakikat ve adalet için alınmış sağlam bir tedbirdir" dedi.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN '4 UCM YETKİLİSİNE YAPTIRIM' KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuk çerçevesinde "korunan kişiler" statüsündeki ABD ve İsrail vatandaşlarının, ilgili ülkelerin rızası olmadan UCM tarafından soruşturulmasına, tutuklanmasına, alıkonulmasına veya yargılanmasına yönelik herhangi bir çabaya doğrudan katıldıkları gerekçesiyle söz konusu yetkililerin yaptırım listesine dahil edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, yaptırım uygulanan UCM yetkililerin Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtmişti.

Yargıç Prost'un, UCM'nin Afganistan'daki ABD personelini soruşturmasını onay verdiğini aktaran Bakanlık, Yargıç Guillou'nun ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiğini ifade etmişti.

UCM BAŞSAVCISI KARİM KHAN VE 4 YARGICI YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bakanlık, Savcı Yardımcıları Khan ve Niang'ın UCM Savcılık Ofisi'nin başına geçmelerinden bu yana Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan UCM tutuklama emirlerini sürdürmekte dahil olmak üzere UCM'nin İsrail'e yönelik gayrimeşru eylemlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtmişti.

Öte yandan ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Karim Khan ve 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti.