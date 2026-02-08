Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için ABD'ye gidecek

- İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran'ı görüşmek için ABD'ye gidecek.
- İkilinin görüşmesi 11 Şubat Çarşamba günü Washington'da olacak.
- Netanyahu, müzakerelerin İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını içermesi gerektiğini düşünüyor.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.
İRAN'I GÖRÜŞECEKLER
Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.
Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' ifade edildi.