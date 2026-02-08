Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için ABD'ye gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

İRAN'I GÖRÜŞECEKLER

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.

Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' ifade edildi.