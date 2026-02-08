Abone ol: Google News

Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için ABD'ye gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere yeni haftada ABD'ye gideceği bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 00:58
Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için ABD'ye gidecek
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran'ı görüşmek için ABD'ye gidecek.
  • İkilinin görüşmesi 11 Şubat Çarşamba günü Washington'da olacak.
  • Netanyahu, müzakerelerin İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını içermesi gerektiğini düşünüyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

İRAN'I GÖRÜŞECEKLER

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.

Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Olası bir saldırıda ABD üslerini hedef alırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Olası bir saldırıda ABD üslerini hedef alırız

Dünya Haberleri