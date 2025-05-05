Netanyahu, Türkiye hava sahasını kapattığı için Azerbaycan ziyaretini iptal etti

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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti gündemdeki yerini koruyor...

Türkiye'nin, İsrail'in Suriye'de işgal girişimlerine karşı harekete geçmesinin ardından Azerbaycan devreye girmiş; İlham Aliyev, her iki ülkeyle çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak Türkiye-İsrail normalleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetmişti.

AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEKTİ

Türkiye-İsrail ilişkilerinde Azerbaycan'ın rolü gündemdeyken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.

TÜRKİYE İZİN VERMEDİ

İsrail basını, daha önce İsrail heyetinin uçağını engelleyen Türkiye'nin Netanyahu'nun uçağına da izin vermediğini duyurdu.

İbranice yayın yapan Walla, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Azerbaycan'a yapacağı ziyareti iptal etmesinin nedeni, Başbakanlık Ofisi'nin açıkladığı gibi 'yoğun siyasi ve güvenlik gündemi' değil, Türkiye'nin İsrail devlet uçağı olan 'Zion'un Kanadı'na hava sahasından geçişine izin vermemesi olarak duyurdu.

ALTERNATİF GÜZERGAH ARADILAR

Habere göre, Başbakanlık Ofisi, Bakü'ye alternatif bir uçuş güzergahı kullanılarak örneğin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden seyahat edilip edilemeyeceğini değerlendirdi.

Ancak bu durumda uçuş süresi neredeyse iki katına çıkacağından bu seçenekten vazgeçildi.

HERZOG'UN UÇUŞU DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Kasım 2024’te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP29 İklim Konferansı'na yapacağı ziyareti son anda iptal etmişti.

Resmi açıklamada gerekçe olarak yine 'güvenlik endişeleri' gösterilmişti.

Ziyaretin iptalinin asıl nedeninin, Türkiye'nin Wing of Zion (Zion'un Kanadı) uçağının hava sahasından geçişine izin vermemesi olduğu ortaya çıkmıştı.

AZERBAYCAN BASINI DA DOĞRULADI

Azerbaycan medyasından news.az sitesi Netanyahu'nun ziyaretinin ertelendiğini belirterek İsrail Başbakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e daveti için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki samimi ilişkilere verdiği yüksek önemini vurguladığını belirtti.

DIŞİŞLERİ 'İZİN İDDİASINI' YALANLAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirmişti.

Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.