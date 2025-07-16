Netanyahu: Umarım Suriye'ye daha fazla müdahalede bulunmak zorunda kalmayız

İsrail, Suriye'nin ulusal egemenliğini ihlal etmeye devam ediyor.

Suriye Hükümeti güçlerine yönelik hava saldırıları gerçekleşirken, konuyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi.

ÜRDÜN'DE KONUŞTU

Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile birlikte Ürdün Vadisi’ndeki ordu tesisini ziyaret etti.

Burada konuşan Netanyahu, Suriye'de operasyonlar yürüttüklerini ve ülkenin güneybatısını silahsız bir bölge haline getirmek zorunda olduklarını belirtti.

"UMARIM DAHA FAZLA MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALMAYIZ"

Suriye'nin İsrail için ikinci bir Lübnan olmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, Suriye'deki Dürzi toplumu koruma sorumluluğunun da kendilerinde olduğunu söyledi.

Netanyahu, Suriye'ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini aktararak, "Umarım daha fazla müdahalede bulunmak zorunda kalmayız; bu, büyük ölçüde Şam'ın tutumuna ve eylemlerine bağlı." dedi.