Netanyahu'dan, Filistin'deki işgalin genişlemesi için "E1 Projesi"nin ilerletilmesine onay

İsrail'de Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde "E1 Projesi"nin ilerletilmesine ilişkin düzenlenen törende konuştu.

"E1 PROJESİ"Nİ ONAYLAMA PLANI, FİLİSTİN DEVLETİ FİKRİNİ ORTADAN KALDIRACAK"

Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait." ifadeleriyle Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut yapılmasını öngören E1 planıyla yasa dışı yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine ulaştırarak iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Netanyahu, "hem tarihi hem de demografik başarıya" eriştiklerini öne sürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören "E1 Projesi"ni onaylama planını, "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu.

Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini söylemişti.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.