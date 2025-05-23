Netanyahu'dan, İngiltere, Fransa ve Kanada'ya sert çıkış

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İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları sürüyor...

Soykırım ve savaş suçu işleyen Tel Aviv yönetimine uluslararası toplumdan tepkiler geliyor.

Gazze'deki saldırıları finanse etmek istemeyen İngiltere, İsrail ile ticaret görüşmelerini durdurma kararı aldı.

Fransa ve Kanada yönetimi ise, İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

SALDIRILARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPAN BATI'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Batı dünyasından beklemediği bu tavırla karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise adeta şok oldu.

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Sosyal medya hesaplarından kendilerine yönelik çağrılara tepki gösteren Netanyahu İngiltere, Fransa ve Kanada yöneticilerini hedef aldı.