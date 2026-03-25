Netanyahu’dan Lübnan’ın güneyi için kalıcı işgal mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail yerel yöneticilerinin katıldığı bir panelde video konferans aracılığıyla gündeme dair açıklama yaptı.

YERLEŞİMLERİN BOŞALTILMAMASINI İSTEDİ

Hizbullah'ın misilleme yaptığı İsrail'in kuzey bölgelerindeki bütçe kesintilerinin iptali emrini verdiğini belirten Netanyahu, yerel yönetim başkanlarından "Yahudi toplulukların yerleşimleri terk etmesinin önüne geçmelerini" istedi.

Netanyahu, 150 bin roket ve füzeden oluşan ve her an İsrail'e karadan saldırı düzenleme potansiyeli olan Hizbullah tehdidini ortadan kaldırdıklarını ileri sürerek, kuzey sınırında bir "güvenlik tamponu" oluşturduklarını iddia etti.

"LÜBNAN'DAKİ DURUMU KÖKTEN DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Lübnan'ın güneyinde "tampon" bölge bahanesiyle işgali genişlettiklerine işaret eden Netanyahu, "Daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz." sözleriyle bölgede işgali derinleştirecekleri ve kalıcı hale getirecekleri mesajı verdi.

Netanyahu, "Hizbullah'ı bitireceklerini" ileri sürerek "Lübnan'daki durumu kökten değiştirmeye kararlıyız." iddiasında bulundu.

"İsrail'in her zamankinden daha güçlü olduğunu" savunan Netanyahu, bu durumun "hayal edilemeyecek ittifak fırsatları" doğurduğunu iddia etti.

İSRAİL BASINI: İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE 18 YENİ ASKERİ ÜS KURACAK

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İsrail Lübnan topraklarındaki işgalini genişletme kararı aldı.

Haberde, "İsrail, Lübnan'ın güneyinde 18 yeni askeri üs kurarak askeri mevzilerini genişletme ve kuzey sınırını Lübnan topraklarının 8 kilometre içerisine kadar genişletme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Kararın Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin tamamını kontrol altına almak amacıyla, siyasi ve askeri yetkililerce ortak alındığı belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın "tamamen ve kalıcı olarak" silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'ın güneyindeki işgalin devam edeceği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması, Lübnan'ın güneyini "izole etme ve işgali genişletme" girişimi olarak değerlendiriliyor.