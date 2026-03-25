İspanya'da ayın golü Arda Güler'den

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'yi 4-1 yendikleri maçta orta sahanın gerisinden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

AYIN GOLÜ ARDA'DAN

Büyük yankı uyandıran gol, İspanya'da mart ayının golü seçildi.

"SEZONUN EN MUHTEŞEMİ"

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

ARDA'NIN EFSANE GOLÜ

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.