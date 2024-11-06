Netanyahu'dan Trump'a tebrik mesajı

İHA

Dünya, Amerika'daki tarihi seçime odaklandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ise Donald Trump, Kamala Harris karşısında büyük bir üstünlük elde etti.

Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından ilk konuşmasını yapan ve tarih yazdığını da söyleyen Trump'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tebrik etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump için sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

"BU BÜYÜK BİR ZAFER"

Netanyahu paylaşımında, "Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü tebrik ediyorum. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ABD arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.