Trump’ın seçilmesi Moskova Borsası'nda yükselişle karşılandı

AA
Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Donald Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.
Moskova Borsası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek isteyen Trump’ın ABD’de başkan seçilmesinin etkisiyle güne yükselişle başladı.
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,66 artışla 863 puana yükseldi.
DOLAR/RUBLE DENGESİ
Dolar/ruble paritesi ise 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı.
HİSSELER YÜKSELDİ
Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 3, Gazprom'un yüzde 5,7, Rosneft'in yüzde 2,3 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 2 yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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