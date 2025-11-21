Netanyahu'dan Türkiye itirafı: F-35 gelişmesinden rahatsız oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Trump, 18 Kasım’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’da bir araya gelerek savunma işbirliği ve F-35 savaş uçaklarının satışını görüştü.

Trump, görüşme öncesinde Suudi Arabistan’a F-35 jetleri satacaklarını açıklayarak, "Bunu yapacağız. F-35 jetlerini satacağız. Muhteşem bir müttefik oldular" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, TÜRKİYE’YE F-35 VERİLME İHTİMALİNDEN RAHATSIZ OLDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Suudi Arabistan ila ABD arasındaki F-35 gelişmesinin ardından, uçakların Türkiye'ye satılma ihtimalinin gündeme gelmesinden dahi rahatsız oldu.

İsrail merkezli bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Netanyahu, rahatsızlığını, "Türkiye'ye F-35 verilmesi Suudi Arabistan’a F-35 verilmesine yönelik tavrımızla aynı, hatta ondan daha sert" sözleriyle dile getirdi.

"ORTA DOĞU'DA YENİ TEHDİTLER VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay ise Netanyahu, İsrail Meclisinin açılışında yaptığı konuşmada, üstü örtülü bir biçimde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" ileri sürdü.

Netanyahu, "Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek" dedi.

ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasında Türkiye ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rollerinin gerginliğe neden olduğu iddia edildi.