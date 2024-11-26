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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Binyamin Netanyahu hakkında verdiği kararı geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Lahey'deki UCM, mahkemenin başsavcısı Karim Khan'ın Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle tutuklama emri çıkarılması talebini kabul eden bir karar yayınladı.

İLK KEZ TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İsrailli yetkililer hakkında ilk kez uluslararası tutuklama emri çıkarılıyor.

Birçok ülke, Netanyahu'nun ziyareti durumunda tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı.

"ARANIYOR"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de bugün İtalya’da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında, konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Lammy, “Birleşik Krallık'a böyle bir ziyaret söz konusu olsaydı, bir mahkeme süreci olacak ve bu konularla ilgili olarak gerekli süreç izlenecekti.” dedi.

Öte yandan İngiltere'de, UCM'nin kararı sonrası tepkiler yükselmeye başladı.

"Wanted" (Aranyor) ifadesi yer alan Netanyahu afişleri, İngiltere sokaklarındaki duvarlara asıldı.