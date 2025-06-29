Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmaları ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planda olmayan gizli bir duruşma için mahkemeye geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre duruşmaya Netanyahu'nun talebiyle İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder de katıldı.

Görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluk davalarının kapatılmasına ilişkin çağrısının ardından duruşmalarının ertelenmesi talebinde bulunan Netanyahu'nun söz konusu isteğini 2 kere reddeden hakimleri ikna etmek için yapıldığı aktarıldı.

Barnea ve Binder'in sunduğu bilgilerle mahkeme heyetini ikna ettiği belirtildi.

Mahkeme heyeti 'sunulan bilgiler ışığında, erteleme talebini kısmen kabul ederek Netanyahu'nun pazartesi ve çarşamba günkü duruşmalarını iptal ettiklerini fakat gelecek hafta yapılacak duruşmaların iptal edilmesi talebini reddettiklerini' açıkladı.

DAVANIN ERTELENMESİ SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde istihbarat şeflerinin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talebi üzerine hakimlere 'stratejik istihbarat incelemesi' sunduğu belirtildi.

Hükümet kaynaklarının Netanyahu'nun davasının iptal edilmesi olasılığının düşük olduğunu ve bu yönde bir yasal sürecin de işletilmeyeceğini söylediği, bu nedenle davanın ertelenmesi seçeneğinin değerlendirildiği aktarıldı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın 'savaş sona erene kadar yargılamanın ertelenmesi' talebini kabul etmeyeceği yönündeki ifadesi hatırlatıldı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında ğç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.