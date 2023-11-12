İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit! 'Sessiz kalın' Düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız Sessiz kalın!" dedi.

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İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, Gazze'yi gece gündüz demeden bombalıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

Dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerdeyken, 22 Arap ülkesinin üye olduğunu milletler arası olan Arap Birliği ise sessizliğini koruyor.

Öyle ki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze için dün toplandığı zirveye 11 Arap ülkesi katıldı. Toplantıda ise İsrail'e 1967'deki gibi geniş bir ambargo uygulanması talebi konusunda bir anlaşmaya varamadı..

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Arap liderlere tehdit

Burada Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, Arap ülkelerinin Gazze için toplandığı ancak bir sonuca varamadıkları zirveyi sert sözlerle eleştirdi.

"İktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın!"

Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı: