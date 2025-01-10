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Haber Merkezi

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Zalim politikalarını bir yılı aşkın süredir sürdüren İsrail, aynı zamanda hapishanelerinde tuttukları Filistinlilere yönelik de insanlık dışı tutumlarda bulunuyorlar.

Bu kapsamda, Netanyahu’nun Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yeni bir skandala imza attı.

AĞZI KAPALI, ÇIPLAK MAHKUMLA DALGA GEÇTİ

Netanyahu’nun Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, bir hapishaneye giderek burada hücreleri gezdi.

Gvir, ağzı kapalı ve çıplak bir Filistinli mahkumun bulunduğu hücrenin önünde durdu.

"BAKIN NE KADAR RAHATLAR"

Filistinli mahkumun bulunduğu hücreye dikkat çeken Gvir, o anlarda, “Bakın ne kadar rahatlar." diyerek dalga geçti.

O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine kısa sürede tepkiler geldi.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, 24 saatte gerçekleştirilen 3 katliam ile birlikte toplam can kaybının 46 bin 6'ya ulaştığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, devam eden saldırıda yaklaşık 109 bin 378 kişinin de yaralandığı belirtmişti.

NELER YAŞANIYOR

İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nin derhal ateşkes çağrısı yapan kararına rağmen, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımcı savaşını sürdürüyor.

Gazze'deki soykırımın ikinci yılı, uluslararası alanda giderek artan bir kınamaya yol açarken, yetkililer ve kurumlar saldırıları ve yardımların ulaştırılmasını engellemeyi, bir nüfusu yok etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak niteledi.