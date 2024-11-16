Netflix dünya çapında çöktü

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Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, boksseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

NETFLIX'TE TARİHİ TYSON-PAUL KARŞILAŞMASI ÖNCESİ BAĞLANTI SORUNU

Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı gerçekleştirildi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala Netflix kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı.

Downdetector platformunun verilerine göre 4:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı.

Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.