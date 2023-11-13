New York Times: Amerika İsrail'i yakından kucakladı, bu olmamalıydı İsrail'e kayıtsız şartsız desteğe karşı çıkan ABD basını, "Amerika'nın hatalarından ders almayan ve son savaşa balıklama atlayan Biden'dır" dedi. Açık desteğin aksine, askeri harekata karşı çıkılması gerektiği vurgulandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret ederken Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kucaklandı.

Tel Aviv'de verilen görüntü, dünyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

New York Times gazetesinde yayınlanan "Amerika, İsrail'i yakından kucakladı. Bu olmamalıydı." başlıklı yazıda bu görüntüye karşı çıkıldı.

Biden İsrail'e destek açıklaması yaparken, Beyaz Saray yetkililerinin İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etme planlarından derin endişe duyduklarına dikkat çekildi.

Hamas'a karşı operasyonun başarısız olabileceği, Filistinli sivillerin saldırılarda zarar göreceğine ilişkin endişelere de yer verildi.

"Savaşa balıklama atladı"

Başkan Biden'a eleştirilerin yöneltildiği yazıda şöyle denildi:

Amerika'nın hatalarından ders almayan ve son savaşa balıklama atlayan Biden'dır. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyerek ve Filistinlilerin haklarını da savunmayarak, İsrail'in bundan sonra yapacağı her şeye ABD'yi suç ortağı yaptı.



Amerika'nın prestiji ve gücünün maliyetinin şimdiden çok olduğu ortaya çıktı. Ve çok daha kötüleşebilirler.

"Askeri harekata yardım etmekten kaçınabilirdi"

7 Ekim'den sonraki günlerde Biden'ın, ABD'nin ne tür eylemleri destekleyip desteklemeyeceğini açıkça tanımlayarak İsrail'in tepkisini şekillendirme fırsatı bulduğu kaydedildi.

Yazıda, "İsrail'le dayanışmasını ve Hamas karşıtlığını dile getirirken, askeri harekata yardım etmekten kaçınabilirdi." denildi.

İsrail'e açık desteğe tepki

Bunun yerine Biden'ın, "İsrail'in yanındayız" diyerek İsrail'in savunmasına "bugün, yarın ve her zaman" destek sağlayacağına söz verdiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı'nın, hiçbir şart koşmadan, herkesin gözü önünde 14,3 milyar dolarlık acil askeri yardım talep ettiği belirtildi.

"İsteksiz olsaydı..."

"Biden'ın değişeceğine bel bağlamayın." ifadesi kullanılarak şunlar aktarıldı: