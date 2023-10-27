Hastaneyi tahliye etmeyen Filistinli doktorlar: Bizi öldürmek istiyorsanız öldürün Doktorlar, solunum cihazına bağlı bebekleri başka yere taşıyamayacaklarını söyledi. "Bu, ölmeleri anlamına gelir" diyen doktorlar, İsrail'in tahliye çağrısına karşı çıktı.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin tahliye edilmesini istiyor.

Bölgeyi havadan bombalayan İsrail ordusu, kara saldırısı için hazırlıklar yürütüyor.

Saldırılara uğrayan noktalar arasında hastaneler de var.

İsrail'in hastaneleri tahliye çağrısı

Filistinli doktorlar, hastanelerin boşaltılması taleplerine karşı çıkıyor. Solunum cihazlarına bağlı bebeklerin durumuna işaret ediyorlar.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yer alan Kamal Adwan Hastanesi'nde görevli Doktor Hussam Ebu Safiye, "Hiçbir yere gitmiyoruz." mesajı verdi.

Bebekler solunum cihazına bağlı

Hastaneyi görüntüleyen New York Times gazetesine konuşan Doktor Safiye, "Bu çocukları nereye tahliye etmeliyiz? Solunum cihazlarına bağlılar." dedi.

"Bizi öldürmek istiyorsanız burada öldürün"

Bebeklerin tahliyesinin imkansız olduğunu söyleyen doktor, şöyle konuştu:

Bizi öldürmek istiyorsanız, burada çalışmaya devam ederken öldürün. Buradan ayrılmayacağız.



Başka bir yeri güvenceye almak için günlere ve haftalara ihtiyacımız var. Ne yazık ki, zor koşullar altında hiç boş bakım yeri yok.

"Ölmeleri anlamına gelir"

Mevcut durumun çok tehlikeli olduğunu belirten Safiye, "Çocukları bu yerden taşımak, onları ölüm cezasına teslim etmektir. Ölmeleri anlamına gelir." diye ekledi.

Filistinli doktor, çocukların bağlı olduğu cihazların sadece elektrik ve oksijenle çalıştığını kaydetti.

Aynı doktor, daha önce yaptığı açıklamada, yakıtlarının bitmek üzere olduğunu, böyle bir durumda hastanenin "büyük bir mezarlığa" dönüşeceği uyarısında bulunmuştu.