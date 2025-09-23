New York'ta aracı durdurulan Macron, Trump'ı arayarak yolları açmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri, bu yıl 80'inci kez ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştiriliyor.

Bu görüşmeler çerçevesinde New York kenti, 200'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciyi ağırlamaya hazırlandı.

Kent bu kapsamda alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ile dikkat çekerken, ilginç anlara da sahne oldu.

MACRON'UN ARACI DURDURULDU

New York’ta Trump’ın konvoyu geçeceği için yolları trafiğe kapatan polis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da aracını durdurdu.

TRUMP'I ARADI

Makam aracından inen Macron, Trump’ı aradı ve espirili bir dille yolu açmasını istedi.