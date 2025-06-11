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New York’ta düzensiz göçmen protestoları büyüyor: 65 gözaltı

New York’ta düzensiz göçmen protestoları büyüyor: 65 gözaltı ABD’nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.