Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınasına karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edilecek.

ABD'nin doğu yakasında başlayan sezonun ilk şiddetli kar fırtınası, Virginia'dan Maine eyaletine kadar 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına aldı.

New York'un önemli turistlik merkezlerinden Rockefeller Center'da da kar yağışı etkili oldu.

'TEDBİR ALIN' UYARISI

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınası için vatandaşlara gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulundu.

Fırtınanın, perşembe 13.00'e kadar devam edeceği, özellikle gece 18.00 ile sabah 8.00 arasında şiddetleneceği belirtildi.

HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kar yağışı sırasında fırtınanın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, bunun, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olabileceği ifade edildi.

New York'ta kar yağışı ViDEO

'EVLERİNİZDE ERZAK BULUNDURUN' ÇAĞRISI

Yetkililerin, vatandaşlara evlerinde en az 2 günlük erzak bulundurması tavsiyesi üzerine marketlerde raflar boşalırken, kar yağışı boyunca görülecek buzlanma nedeniyle mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışının etkisi altına girecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edeceklerini açıkladı. New Jersey Valisi Phil Murphy de yoğun yağış altında kalacak bölgelerde aynı kararı alacaklarını söyledi.

"İNSANLAR KAR FIRTINASINI CİDDİYE ALMALI"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde 2 binden fazla kar temizleyici ve 700'den fazla tuz dağıtıcı kamyonu kar fırtınası ve sonrasında çalışmak için hazır beklettiklerini kaydederek, "İnsanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı." dedi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkisi nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinden dolayı şehir çalışanlarında azalma yaşandığına dikkat çekilerek, önceki kar fırtınalarına göre bu fırtınada sokak ve caddeleri temizlemenin zaman alabileceği kaydedildi.

New York'ta kar yağışı FOTO GALERi

TREN VE OTOBÜS SEFERLERİNE DURDURMA KARARI

New York Ulaşım Dairesi de şehir içinde yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki yer üstü tren servisini ve otobüs hizmetlerini kar fırtınası nedeniyle durduracaklarını açıkladı.

Yetkililer, son üç yılın en şiddetli kar fırtınası olmasını bekledikleri kar yağışı nedeniyle oluşacak kötü hava koşullarının, pazartesiden bu yana devam eden koronavirüs aşısı dağıtımı ve uygulamasını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.