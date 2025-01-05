New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı

DHA

ABD’de trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla New York'ta yeni bir uygulama başladı.

Uygulamaya göre, Central Park'ın güneyindeki Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret verecek.

EN YOĞUN BÖLGELERE ARAÇLA GİRİŞTE 9 DOLAR ÖDENECEK

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapacak.

Bu uygulamayla New York'ta toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

TEKLİF 2 YIL ÖNCE SUNULMUŞTU

Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.