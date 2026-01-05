New York'taki duruşma öncesi Maduro ve eşinin serbest bırakılması için protesto düzenlendi ABD'nin New York kentinde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için mahkeme binası önünde serbest bırakılmaları için protesto düzenlenirken yüzlerce vatandaş ellerinde pankartlara slogan attı.

Mahkeme binası önünde Maduro ve eşinin serbest bırakılması için protesto düzenlendi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Protestocular, "ABD, Latin Amerika ve Karayipler'den çekil", "Özgür Maduro" ve "Trump gitmeli" yazılı pankartlar taşıdı. Venezuela çıkarmasının yankıları sürüyor. ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği saldırı yargılamak üzere kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, saatler sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. PROTESTO DÜZENLENDİ New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Güney Bölge Federal Mahkemesi önünde aralarında Venezuelalıların da bulunduğu bir grup protestocu, Maduro ve eşinin serbest bırakılması talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, ellerinde "ABD, Latin Amerika ve Karayiplerden çekil", "Özgür Maduro" ve "Trump gitmeli" yazılı pankartlar taşıdı. YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Protestonun başlamasıyla birlikte mahkeme çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Duruşma nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik tedbirleri uygulayan New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların sayısının artması üzerine bölgede ek önlemler aldı. Mahkeme binası çevresinde bariyerler genişletilirken, çok sayıda polis ekibi bölgeye konuşlandırıldı. NYPD yetkilileri, protestonun barışçıl şekilde sürdürülmesi için güvenlik önlemlerinin duruşma süresince devam edeceğini bildirdi. NE OLMUŞTU Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

