New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı Mamdani, TIME'ın kapağında yer alacak

New York'ta Demokrat Parti'nin belediye başkanı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, bir kez daha gündemde.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan adayı Mamdani, ünlü TIME dergisinin kapağında yer alacak.

RÖPORTAJ VERDİ

Mamdani ayrıca dergiye uzun bir röportaj verdi.

Dergide, Mamdani'nin siyasi geçmişi ve seçimlerdeki iddialı pozisyonuyla ilgili olarak uzun bir yazı da yer alıyor.

"BİRÇOK ULUSAL DEMOKRATI DA ENDİŞELENDİRDİ"

Röportajı, "Çevirisi Olmayan Bir Politika.' Zohran Mamdani Beklenmedik Yükselişi Hakkında" başlığıyla yayımlayan TIME, şu ifadeleri kullandı:

Bu durum, Mamdani'nin polis bütçesinin kesilmesini desteklemesi, İsrail'i eleştirip Filistin davasını savunması, belediyeye ait marketler açılması ve zenginlere daha yüksek vergi uygulanması gibi politikalarını Trump döneminde ayaklarını yere basmaya çalışan bir parti için tehlikeli bir sol adım olarak gören birçok ulusal Demokratı da endişelendirdi.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR

Mamdani Uganda'nın Kampala kentinde doğan Mamdani, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşındı.

Bronx Fen Lisesi'ne gitti ve daha sonra Bowdoin Koleji'nden Afrika Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı. Burada Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler Derneği'nin kampüs şubesini kurdu.

Şehrin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olacak olan milenyum kuşağı ilerici, çeşitlilik içeren bir şehirdeki köklerine yaslandı.

Tamamen Urduca bir kampanya videosu yayınladı ve içine Bollywood film klipleri ekledi. Bir diğerinde ise İspanyolca konuşuyor.

Mamdani ve Brooklyn'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli sanatçı eşi Rama Duwaji, Hinge isimli arkadaşlık uygulamasında tanıştı.

Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni, babası Profesör Mahmood Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor.

Mamdani'nin her iki ebeveyninin de Harvard mezunu olduğu biliniyor.