Nicolas Maduro, 10 Ocak'ta başkanlık yemini edecek

DHA

Venezuela'nın yeni devlet başkanı Nicolas Maduro, yemin edeceği tarihi duyurdu.

Maduro, ülkenin başkenti Caracas'ta silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanlar için düzenlenen törene katıldı.

Maaduro, burada gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

10 OCAK 2025'TE BAŞKANLIK YEMİNİ EDECEK

Maduro, 10 Ocak 2025'te Ulusal Mecliste (AN) bir yemin töreni yapılacağını söyleyerek, "Davet mektubunu aldım ve kazanan aday olarak anayasada belirtilen şekilde yemin edeceğimi açıkça teyit etmek istiyorum." dedi.

"PROJEMİZ, HALKÇI SOSYALİST DEMOKRASİ"

Devlet Başkanı Maduro, amacının demokrasiyi daha da güçlendirmek olduğunu kaydederek, "Bizim projemiz doğrudan halkçı sosyalist demokrasidir. Ulusumuzun çıkarları için askeri gücümüzü ve halkın gücünü pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Maduro, özel askeri üniformayla katıldığı törende, silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanları tebrik etti.