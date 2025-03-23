Nicolas Maduro duyurdu: Venezuelalı mahkumlar ülkeye getirilecek

DHA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador'da hapishanede bulunan Venezuelalı göçmenlere ilişkin alınan yeni kararı açıkladı.

Açıklamada, El Salvador'da hapishanede bulunan tüm Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini duyurdu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VE HAFTALARDA BİR GRUP GENCİ KURTARACAĞIZ"

Başkent Caracas'ta konuşan Maduro, "Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bir grup genci kurtaracağız. Kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen El Salvador'daki kamplara gönderilen tüm vatandaşlarımızı geri getireceğiz” dedi.

EL SALVADOR YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Maduro, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle birçok Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, El Salvador yönetimine göçmenleri serbest bırakma çağrısında bulundu.