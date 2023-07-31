Nijer'de darbecilere 1 hafta süre: Askeri müdahale seçeneği masada Cumhurbaşkanı Bazum'un geri gelmesi için Afrika ülkesindeki cuntaya 7 gün süre verildi. Nijer'le sınırları kapatan ülkeler, "Askeri müdahale seçeneği masada" uyarısı yaptı.

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AA & Ensonhaber

Nijer'de askeri darbe sonrası gerilim tırmanıyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, darbeci askerler tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Cuntanın liderliğini üstlenen General Omar Tchiani, yeni kurulan hükümete öncülük edeceğini söyledi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cuntayı uyardı.

Darbecilere 1 hafta süre

Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre verildi.

Bu çağrı, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer gündemiyle yapılan olağanüstü ECOWAS Zirvesi'nin ardından geldi.

Sınırlar kapatıldı, varlıklar donduruldu

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, ECOWAS ülkelerinin, Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattığını ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası'ndaki (BCEAO) varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.

Touray, Nijer'de meşru muhatabın Bazum olarak belirlendiğini ve cuntanın hiçbir şekilde tanınmayacağını belirtti.

Askeri müdahale seçeneği masada

Cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve görevine dönmesi için verilen süreye işaret eden Touray, şöyle dedi:

Bu süre zarfında ECOWAS'ın talepleri yerine getirilmezse askeri müdahale de dahil her türlü seçeneği değerlendireceğiz.

Öte yandan Nijer'deki cuntayla arabuluculuk faaliyetleri yürütmesi için Çad Cumhurbaşkanı Mahamat İdris Deby​​​​​​​ görevlendirildi.

Nijer'de askeri darbe

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.