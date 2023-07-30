Nijer'de darbe destekçileri sokağa çıktı Cumhurbaşkanı Bazoum'un darbeyle devrilmesi sonucu halka çağrı yapıldı. Çok sayıda kişi, ellerinde bayraklarla gösteri düzenledi.

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AA

Nijer, 26 Temmuz'da askeri darbeye sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, darbe sonucu görevinden uzaklaştırıldı.

Darbenin ardından General Abdourahmane Tchiani, kendisinin Nijer'in yeni lideri olduğunu duyurdu.

Darbe destekçilerinin gösterisi

Başkent Niamey'de askeri hareketliliğe destek gösterileri bugün de devam etti.

Askeri cuntanın çağrısıyla sokağa çıkan darbe destekçileri Niamey'de gösteri düzenledi.

Rus bayrağı taşıdılar

Gösterideki bazı eylemcilerin Rus bayrağı taşıması dikkati çekti. Bazı eylemciler de Fransa aleyhine pankart taşıdı.

Daha önce Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi, "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları atmıştı.

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istediler

Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etmişti.

Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması göze çarparken, Niamey'de toplanan kalabalık, Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe vermişti.

Taşlı ve sopalı göstericiler binayı ateşe vermeden önce olay yerindeki araçlara saldırmış, parti binasının büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti.