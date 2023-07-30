Nijer'deki askeri darbe sonrası Fransa hareketlendi Yüzlerce Fransız askerinin bulunduğu ülkedeki darbe, Paris'te alarma neden oldu. Cumhurbaşkanı Macron Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırırken, Fransız basını "Politikamızı gözden geçirelim" diye yazdı.

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Nijer'de meydana gelen askeri darbe, Fransa'yı harekete geçirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Nijer'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Fransız RTL radyosu, "Macron neden konseyi topluyor?" başlıklı haberinde, söz konusu Afrika ülkesinin Paris yönetimi için önemine değindi.

Fransa'nın Niamey'deki asker sayısı

Nijer'in terör örgütü DEAŞ ve El Kaide ile mücadelede Fransa için kritik bir role sahip olduğu vurgulanarak, başkent Niamey'de 1500 Fransız askerinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Askerlerin, terör operasyonları kapsamında Nijer ordusuyla ortaklık kurduğu belirtilerek şöyle denildi:

Başkan Mohamed Bazoum, gücü biraz kırılgan olmasına rağmen demokratik yollarla seçilmişti. Fransa ve ABD de ona güveniyordu.



Nijer, Sahel'de Mali ve Burkina Faso'dan sonra üç yıl içinde darbe yaşayan üçüncü ülke oldu.

'Fransız politikası gözden geçirilsin' çağrısı

Aynı haberin devamında, Nijer'in, komşularının yaptığı gibi, terör unsurlarıyla mücadele için Rusya ve Wagner grubuna yönelebileceği aktarıldı.

"Sahel'deki tüm Fransız politikasının gözden geçirilmesi gerekiyor." ifadesi kullanılarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Nijer'deki darbe girişimini kınadığı anımsatıldı.

Batı Afrika liderlerinin, askeri cunta üzerinde baskı kurmak için Nijerya'da bir araya geleceği notu da paylaşıldı.