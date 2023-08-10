ABD, Nijer'in eski Cumhurbaşkanı Bazum için endişeli: Yiyeceği tükeniyor Niamey'deki başkanlık sarayında tutulan Bazum için ABD devreye girdi. Gıdası tükenme noktasında olduğu konuşulan Nijer'in eski Devlet Başkanı hakkında "Emniyeti her şeyden önemli" açıklaması yapıldı.

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Washington yönetimi, Nijer'de askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılan ülkenin eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum için duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Bazum'un ülkedeki rolü, cuntanın yönetimi devralmasıyla devre dışı kaldı.

Söz konusu isim, 26 Temmuz'daki darbeden bu yana eşi ve oğluyla birlikte başkent Niamey'deki başkanlık sarayında tutuluyor.

İstifayı reddediyor

Darbeden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Bazum'a yakın kaynaklar, eski liderin istifa etmeyi reddettiğini söylüyor.

Yiyecekleri tehlikede

Muhammed Bazum'un partisinden yapılan açıklamada, Bazum'un kendisinin ve ailesinin yiyeceğinin tükendiği belirtildi.

63 yaşındaki siyasetçinin "giderek daha zor koşullar altında yaşadığı" aktarıldı. Bunun üzerine ABD, devrik lider için endişeli olduğunu açıkladı.

Blinken: Emniyetleri her şeyden önemli

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın salı günü Bazum ile son diplomatik çabalar hakkında konuştuğunu ve Blinken'ın "Başkan Bazum ve ailesinin emniyet ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladığını" söyledi.

Konuya ilgili ismi açıklanmayan bir danışmana göre, Bazum ve ailesi elektriksiz yaşıyor. Yiyeceklerinden geriye ise sadece pirinç ve konserve kaldı.

Sağlık durumu 'şimdilik' iyi

Nijer'in eski Devlet Başkanı'nın sağlık durumunun "şimdilik" iyi olduğu kaydedildi.

Muhammed Bazum'un partisi, Başkan'ın yaşam koşullarını doğrulayan bir açıklama yaparken, ailesinin de su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.