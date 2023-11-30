Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile İngiltere Kralı Charles görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iklim konulu toplantıya ev sahipliği yapıyor.
Toplantıya çeşitli ülkelerden devlet başkanları ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra, diğer üst düzey yöneticiler katılıyor.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles, BAE'de bir araya geldi.
"Charles ile toplantı verimliydi"
İkili, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında (COP28) bulundukları BAE'de görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tinubu, Kral Charles ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.
"Ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım"
Toplantının, Nijerya ve İngiltere arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu kaydeden Tinubu, şu değerlendirmede bulundu:
COP28'de çevre yönetimi için adil bir küresel standart belirlemeyi dört gözle beklerken, ortak çabalarımızın gezegenimizin geleceği üzerinde yaratacağı olumlu etki konusunda iyimserim.
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