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Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile İngiltere Kralı Charles görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile İngiltere Kralı Charles görüştü Ahmed Tinubu, Nijerya ve İngiltere arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım attıklarını söyledi. Tinubu, çevre yönetimi konusunda küresel standardın adil bir şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti.