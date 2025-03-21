Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi

AA

Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda 19 Mart'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü açıklandı.

FCT Acil Durum Yönetim Departmanı Genel Müdür Vekili Abdulrahman Mohammed, yaptığı açıklamada, 19 Mart'ta FCT'ye bağlı Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını belirtti.

YARALILARIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Mohammed, patlamada yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, tanker patlamasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Daha önce de, Niger ve Enugu eyaletlerinde ocak ayında 2 akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 114 kişi hayatını kaybetti.