Nijerya'da altın madeninde göçük: 100'den fazla ölü

Nijerya’yı yasa boğan olay...
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde, göçük meydana geldi.
EN AZ 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
13 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.
Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.