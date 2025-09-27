Nijerya'da altın madeninde göçük: 100'den fazla ölü Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde meydana gelen göçük sonrası en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.