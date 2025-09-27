Abone ol: Google News

Nijerya'da altın madeninde göçük: 100'den fazla ölü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde meydana gelen göçük sonrası en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 16:04
Nijerya’yı yasa boğan olay...

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde, göçük meydana geldi.

EN AZ 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 

Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

13 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 

Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.

