Nijerya'da bir pazara silahlı saldırı düzenlendi: 30'dan fazla ölü

- Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.
- Saldırı sırasında çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı; çete üyeleri gıda ürünlerini gasp etti.
- Ülke uzun süredir silahlı çeteler ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.
Silahlı saldırı eylemlerinin son dönemlerde arttığı Nijerya'da bir trajedi daha gerçekleşti.
Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenledi.
EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda, silahlı çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini gasp etti.
NİJERYA'DA SİLAHLI ÖRGÜTLER VE EYLEMLERİ
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.